Indbrud ved Sjørup

Lørdag har der været indbrud i en bolig på Vestre Skivevej i Sjørup.

Man har brudt et soveværelses-vindue op og er derefter kommet ind i huset, hvor det er lykkedes at opbryde et aflåst værdiskab med guld-og sølvsmykker samt lidt kontanter. Der er også stjålet en projektor.

Indbruddet er sket lørdag mellem klokken 06.00 og 22.00.

Det oplyser Viborg Politi.