Fredag den 9. februar mellem klokken 9.00 og 22.00 har der været indbrud på en landejendom på Vestre Skivevej ved Sjørup.

Man er kommet ind i stuehuset ved at bryde et vindue op med et kobn og undervejs gennem huset er der stjålet 2 stk. bærbare PCer af mærkerne Acer og HP. Derudover er der stjålet smykker samt en B & O radio af ældre dato.