Indbrudsbølge på villavej i Mønsted

Det skete altsammen indenfor et tidsrum mellem lørdag eftermiddag klokken 14 og frem til lørdag aften klokken cirka 22.45, hvor de sidste af husenes ejere kom hjem og opdagede, hvad der var sket.

Det første af indbruddene blev opdaget klokken 21.20, da beboerne kom hjem. Her nåede familien lige at se en yngre mand løbe ud af terrasssedøren og de tilkaldte politiet, som ret hurtigt var på stedet med en hundepatrulje uden dog at kunne opspore manden. Ifølge politiets oplysninger stjal tyvene ikke noget fra denne ejendom Et vidne havde, kort efter at den pågældende familie havde overrasket tyven, set en lille bil med 2 personer forsvinde fra det område, hvor sporene sluttede og hundene måtte opgive forfølgelsen.

Fælles for indbruddene er, at en eller flere tyve er kommet ind i husene ved at bryde et vindue eller en terrassedør op med et kobn, hvorefter alt er blevet gennemrodet.

Omfanget af de fem tyverier på Svalevej i Mønsted er i skrivende stund ukendt.

Ifølge lokalpolitiet i Viborg tyder meget på, at det er en tyvebande, der lørdag har været forbi villavejen i Mønsted.

Indbrud på Bækvej

Lørdag gik det også ud over en villa på Bækvej i Mønsted. Her havde nogen i tidsrummet lørdag klokken 15.30 og søndag morgen klokken 8.00 brudt et vindue op med et koben. Indenfor var tyvene sluppet af sted med 2000 kroner i kontanter, en bærbar PC af mærket Lenovo samt en Samsung mobiltelefon.