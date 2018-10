Indbrudstyv skaffede hund af vejen

SJØRUP: En indbrudstyv er under sit forehavende tilsyneladende blevet træt af gø-kulturen på en landejendom på Vestre Skivevej i Sjørup.

I hvert fald har vedkommende skaffet sig arbejdsro ved at lukke hunden ude i entreen.

Det kunne ejendommens ejer konstatere, da denne sent lørdag aften vendte hjem for at finde hele huset gennemrodet.

Der er endnu ikke noget overblik over, hvad der er forsvundet.

Tyven er kommet ind ved at bryde et stuevindue op.