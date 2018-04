Indbrudstyve i Fly stak af

To indbrudstyve, som fredag formiddag var i færd med at bryde et vindue op til en landejendom på Åkjærvej ved Fly, måtte flygte derfra med uforrettet sag, da de blev opdaget i deres forehavende.

De to mænd blev råbt an af et vidne, som opholdt sig på ejendommen, da de omkring klokken 11.40 var i fuld gang med at bryde ind i huset.

De flygtede fra stedet i en grå stationcar. De to mænd beskrives begge som lyse i huden, 18 - 25 år, almindelige af kropsbygning og med kort hår. Den ene var iført en blå jakke, mens den anden bar gråt tøj.

En hundepatrulje var efterfølgende på stedet men kunne dog ikke komme nærmere en opklaring.