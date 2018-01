Indbrudstyve i Hagebro overrasket af husets beboere

Mandag lykkedes det to mænd på Egebjergvej ved Hagebro at åbne en terrassedør med et koben, inden de blev overrasket af husets beboere.

De to indbrudstyve flygtede fra stedet i en mindre hvid personbil. Efterfølgende viste det sig imidlertid , at de ubudne gæster havde nået at tage en skuffe ud med blandt andet et Seiko guldherre ur, et guld dameur med lænker af perler og forskellige smykker blandt andet en perlekæde.

Tidligere samme dag havde en nabo også haft besøg af to unge mænd af udenlandsk herkomst, som var kørende i en mindre hvid personbil. Politiet vurderer, at det drejede sig om de samme to herrer, som havde sonderet terrænet inden indbruddet.