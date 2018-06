Indianerprojekt bygger bro mellem dagpleje og børnehave

Børnenes regndans omkring totempælen var kun lige slut, da de første dråber faldt over legepladsen i børnehaven Søløven i Sparkær.

Her har børn og personale de sidste par uger haft indianere som tema og forleden stod den på regndans, indianersang og trommespil. Med til indianerløjerne var også Sparkærs 3 dagplejere.

- Vi har været på besøg flere gange under indianerprojektet og er generelt i børnehaven hver anden mandag samt ved andre fælles arrangementer hen over året. Vi er glade for at komme her, fortæller dagplejer Lise Hald.

Samarbejdet mellem dagpleje, børnehave og skolen i Sparkær har bund i et ønske om gøre overgangen mellem de forskellige institutioner så gode og smidige som mulige for både børn og forældre.

