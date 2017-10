Indsamling af underskrifter for cykelsti

Bag indsamlingen står en lokal cykelsti-gruppe, der håber på mange underskrifter og dermed endnu mere fokus på et mere end tredive år gammelt ønske om at få etableret en sikker cykelvej mellem de to byer. Behovet skal ikke kun ses i forhold til skolevejen for børn fra Daugbjerg til Mønsted skole, men også i andre sammenhæng som blandt andet cykelturisme og transport til og fra idrætsfaciliteterne i Mønsted.

Undskriftindsamlingen tog sin start under Mønsted Messen i september og udover underskrift-lister i blandt andet Østfjendshallen og DagliBrugsen i Mønsted får borgerne i Daugbjerg også mulighed for at skrive under i forbindelse med et planlagt husstandsbesøg.

Hovedvej A 16 er en statsvej og det er derfor staten, der skal betale udgifterne til en ny cykelsti. Derfor har Kurt Mosgaard fra Mønsted i et brev inviteret transportminister Ole Birk Olesen til at besøge Daugbjerg og Mønsted for at få overrakt underskrifterne.

I brevet gør Kurt Mosgaard blandt andet opmærksom på, at Daugbjerg og Mønsted deler mange fælles faciliteter men at Hovedvej A16 er så farlig for skolebørn og andre bløde trafikanter, at vejen adskiller frem for at samle.

- Nu fortsætter vi med underskriftindsamlingen indtil vi forhåbentlig hører fra ministeren. Har han ikke mulighed for at komme til os, tager vi gerne turen til Christiansborg, siger Kurt Mosgaard.

Han er optimistisk med hensyn til en cykelsti mellem de to byer.

- Jeg er sikker på, at vi får den cykelsti. Spørgsmålet er bare hvornår, men jeg tror at indenfor 3 - 4 år er realistisk. Det er vigtigt, at vi hele tiden holder gryden i kog og gør opmærsom på behovet, så vi står øverst på listen, hvis der pludselig frigives nogle statspenge til cykelsstier, siger Kurt Mosgaard.