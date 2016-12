Indsamling vækker glæde i Kenya

Det vækker glæde i Kenya, at 10-årige Safari og hans mor Deborah, der til daglig bor i Knudby, har taget initiativ til en indsamling til fordel for kenyanske børn.

Da familien Muga-Strandet fra Knudby alligevel skulle til Kenya for at fejre jul i år, så fandt familien på at samle ind til nogle af de fattige børn, der er i lokalområdet i Kenya. Deborah har sin familie i Kenya, og hendes far hjalp med at finde skoler, der trængte til hjælp.

I november blev der holdt et meget velbesøgt kagesalg på Løgstrup Skole til fordel for indsamlingen. Her bidrog mange med kager og andre med at betale for at spise kagerne. Man fik også omtale i medierne og via facebook.

Det betød en kontant indsamling på i alt 12.000 kroner. Men der ud over blev der også samlet blandt andet fodbolde, skriveartikler, tøj og andet ind til de afrikanske børn.

Safari, hans lillebror Shaka og mor Deborah rejste til Kenya i november.

Og siden har de været flere steder med gaver til børn. Blandt andet på skolerne Kanyadhiang School, Nyangajo Primary School samt dag-institutionen Saint Francis Xavier Educational Center.

Der er blevet afleveret læsebøger, blyanter, farveblyanter, blyantspidsere og viskelæder. Nogle har også fået bolde og andre Lego.

Over alt har familien fra Knudby mødt stor glæde og taknemmelig over gaverne fra Danmark. Både fra børnene og personalet på skolerne.

En del af pengene har familien købt skoleartikler for i Kenya. Og så siden delt ud.

Nu vil man bruge de sidste penge på 50 solar lanterner, der betyder, at børnene kan læse om aftenen.

Ideen til indsamlingen kom, da familien i Knudby bestemte sig for at rejse til Kenya og holde jul. Men da ikke alle børn i Kenya har de samme muligheder for leg og læring, som man har i Danmark, så fandt familien på at samle ind til skoleartikler og fritidsaktiviteter.

Deborah Muga Strandet har boet halvdelen af sit liv i Kenya, men de seneste 20 år har hun boet i Danmark. Og de seneste syv år har et nybygget hus i Knudby dannet rammen for familien. Deborah er til daglig sygeplejerske i psykiatrien og gift med Jens.