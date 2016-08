Indvielse af ny sø ved Jordbro Å på søndag

Naturstyrelsen har i vinteren 2015/2016 etableret et statsligt vådområde ved Jordbro Å. Det forventes at kunne fjerne ca. 11 tons kvælstof årligt fra Jordbro Å , inden vandet løber ud i Hjarbæk Fjord.

Projektet betyder, at Sdr. Ørum-Taarup Landvindingslag er blevet nedlagt og pumpestationen fjernet. Der er derved etableret en lavvandet sø på ca. 8 ha ved Sdr. Ørum og en sø på ca. 115 ha øst for Jordbro Å. Projektet blev afsluttet medio februar 2016 og søerne opnåede det ønskede vandspejl i maj måned 2016. Vandindtaget til søerne vil højst udgøre 10 % af vandmængden i Jordbro Å og Kvosted Bæk og vil ikke påvirke fiskebestanden i vandløbene.

Projektet er medfinansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

Viborg Kommune og Skive Kommune har etableret en grussti på diget gennem området fra Sdr Ørum til Gammelstrupvej. Kommunerne deltager desuden i et grønt partnerskab, som arbejder for yderligere publikumsfaciliteter i projektområdet. Der har i hele forløbet været en meget stor opbakning til projektet fra lodsejere, interesseorganisationer og de to lokale beboerforeninger.

Naturstyrelsen vil i samarbejde med beboerforeningerne forestå indvielsen, som rent officielt sker ved overkørslen over Jordbro Å til pumpelaget. Vi vil derefter gå ad den nye sti til Kærhuset, hvor der t vil der være kaffe, kage og forfriskninger. Lokale kunstnere fra Sdr. Ørum og Knudby underholder undervejs. Biler bedes parkeret ved stadion i Sdr. Ørum.