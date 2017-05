Indvielse ved Mønsted Kalkgruber udsættes

Det bliver alligevel ikke i juni måned, at miljøminister Esben Lunde Larsen klipper snoren for at markere afslutningen på det store restaurerings- og stiprojekt ved Mønsted Kalkgruber.

- To af vore helt store bidragydere til projekterne har bedt om, at der først er indvielse, når alt står helt færdigt. Og det ønske må vi naturligvis respektere, eftersom det jo er dem, der betaler størsteparten af projekterne, fortæller Per Vegger, daglig leder af Mønsted Kalkgruber.

Baggrunden for den rykkede indvielsesdato er håndværksmæssig forsinkelse af to vigtige delementer. Der er dels tale om perronbroen ved kalkværket, dels en bro ved den lille sø ved grubeindgangen. Broen ved søen udgør en bærende del i Bevica Fondens store tilgængelighedsprojekt.

- Vi havde sat næsen op efter en indvielse før højsæsonen, men må omvendt respektere det brændende ønske fra vore hovedsponsorer. Nu sigter vi efter indvielse omkring 1. september, da håndværkerne har lovet at perronbroen står klar medio juli og broen ved søen medio august, fortæller Claus Clausen, formand for bestyrelsen.

Han vil nu tage kontakt til miljøministeren i håb om at få en ny dato sat i minister-kalenderen.

Beslutningen om ændring af datoen for indvielsen er først truffet i dag, tirsdag formiddag, og dermed efter udgivelsen af denne uges avis, som vi dermed ikke har kunnet nå at ændre indholdet af.