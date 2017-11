Infrastruktur og sammenhængskraft i landdistrikterne

Endnu engang sidder jeg på mit kontor i mit private hjem i Romlund og ærgrer mig vildt og højlydt over den dårlige internetforbindelse, man må leve med når man har tilvalgt at bo i landområderne!! I dag var det en vigtig forretningssamtale via Skype, som ikke kunne gennemføres optimalt. Sidst var det min søn, som ikke kunne tilgå de dokumenter han skulle bruge ifht. hans skolearbejde.

Viborg kommune er Danmarks 2. største geografisk kommune, dermed har vi en meget stor befolkningsgruppe som bor udenfor den centrale del af Viborg by faktisk langt mere end halvdelen.

I et demokratisk samfund kan vi ikke leve med en skæv-vridning af livsmulighederne, om du har valgt at bosætte dig i hovedbyen eller i et af de andre mange mindre lokalsamfund.

Det handler jo selvfølgelig ikke om, at vi skal til at bygge og investere for offentlig midler, som der ikke er behov for hverken på Land eller i By der skal selvfølgelig være fornuft og sammenhæng i det vi gør som samfund.

Det vi som min. skal stille krav om er en velfungerende basis pakke til alle os, som er bosat i Landdistrikterne. Denne basis pakke skal indeholde; fornuftige offentlige transport tilbud, gode skole og daginstitutions tilbud, trafiksikre landeveje en udbygning af cykelstier der, hvor det giver mening samt en nutidige internetforbindelser. Dette er basale funktioner som skal være tilstede i et moderne samfund.

Vi skal turde tænke nye tanker for, at komme mere i balance som Kommune. F.eks busforbindelser; Er det fair, at det stort set er umuligt at komme fra nogle af vores landområder med offentlig transport i weekenderne? Er det rimeligt, at borgere frygter at eksisterende busruter bliver lukket i forbindelser med en sparerunde?

Nej, det er ikke fair og vi skal turde tænke nyt og anderledes for, at skabe et Viborg kommune i bedre balance og med øget sammenhængskraft.

Jeg tror, at vi kan finde en anden model, der er mere effektiv og ikke koster flere skattekroner i form af en flextaxi ordning.

Gode internetforbindelser er essentiel i år 2017 for at kunne fungere som borger. I de områder, hvor private udbydere ikke ser det som en gunstig forretning at nedgrave og tilbyde fiberbredbånd skal vi have fundet en løsning, hvor det offentlige sikrer en økonomisk løsning herpå. Jeg vil sammenligne vigtigheden heraf på samme niveau som da man oprindeligt vælger, at indføre det dansk postvæsen som en del af den danske infrastruktur.

Jeg har bla. valgt, at stille op til valg til den nye Kommunalbestyrelse for, at være med til at skabe sammenhængskraft og flere muligheder i hele Viborg kommune. Landdistrikternes trivsel og udvikling ligger mig rigtig meget på sinde og jeg er klar til, at bruge mine viden herom og arbejde målrettet for at skabe nytænkning.