Ingen behov for et aktivitetscenter i Sjørup

Det besluttede Ældre- og sundhedsudvalget på sit første møde efter sommerferien.

Her havde kommunens forvaltning bedt politikerne om at genoverveje udvalgets tidligere beslutning om at knytte et aktivitetscenter til ældrecentret, simpelthen fordi undersøgelser har vist, at der i øjeblikket ikke er et behov for et sådan center.

- Vi har kigget på sagen nogle gange - og det står klart, at der ikke er borgere nok til, at det kan forsvares at lave aktivitets tilbuddet til så få som nu, når skatteborgernes penge skal bruges bedst muligt. Ændrer behovet sig, så er det en ny situation .. og så kan der kigges politisk på det igen, fortæller Mette Nielsen (S), der er formand for udvalget.

Beslutningen skal forelægges Viborg Byråd, som tager endelig stilling. Det hænger sammen med at hele renoveringen og ombygningen af Sjørup Ældrecenter - inklusive et aktivitetscenter - er en del af sidste års budgetforlig.