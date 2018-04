Ingen point til Stoholm IF fodbold

Fodbold er et forunderligt spil, og det blev endnu engang understreget, da Stoholm IF-Fodbold startede serie 2 sæsonen 2. Påskedag på Karlsen Arena i Stoholm.

Her kom, så og sejrede thyboerne fra Hurup med 3-1, og det kunne der set over 90 minutter ikke indvendes noget som helst i mod.

Spillende træner Martin Trankjær havde på forhånd meddelt de lokale medier, at det i dette forår gælder om at havne i top 6 altså dermed undgå 7. og 8. pladsen og dermed nedrykning. Efter sæsonåbningen tyder det også på, at det er en reel målsætning, for specielt de første 45 minutter var ildevarslende for stoholmerne.

Her sad gæsterne på spillet og chancerne i sådan en grad, at det var et mindre mirakel, at SIF kun var bagud med 0-2, da dommer Gert Aaby fløjtede til pause. Thyboerne nettede i det 7. og 25. minut, og derudover havde de forsøg på overliggeren og stolpen, mens målmand Rasmus Højbjerg præsterede mindre mirakler, og samtidig blev der reddet på SIF-målstregen. En enkelt stor Stoholm-chance blev det til, men her brændte Per Unge Jensen tæt under mål.

Og mens man frygtede en større afklapsning, så vendte dysten på forunderlig vis rundt på en tallerken i 2. halvleg. Der skulle blot gå 5 minutter, før Kristian Svendsen reducerede på et tørt hug, og så vejrede værterne morgenluft og et højst uventet comeback.

Der var bestemt også flere tilløb, og specielt den første halve time i 2. halvleg var opmuntrende, men udligningen kom desværre aldrig. I slutfasen forsøgte SIF med et pres, men det gav plads til Hurups hurtige omstillinger, og på en sådan lukkede og slukkede gæsterne opgøret i det 89. minut.

SIF havde selvsagt håbet på en bedre start, men fjandboerne er notorisk udfordret på det flotte serie 2 niveau, og intet tyder på, at dette forår bliver anderledes. Der skal arbejdes stenhårdt hver gang, hvis der skal komme point på kontoen, og næste forsøg er på Humlum Stadion på søndag d. 8. april, hvor Struer-Humlum byder op til dans.