Intet er givet i politik

Politikere skal turde have ideer, visioner og ambitioner (også på andres vegne), ellers er der jo ingen grund til at have et byråd.

En politiker, som har mere travlt med at tænke økonomisk, rationelt og administrativt kan lige så godt søge en stilling som embedsmand.

Intet ondt ord om embedsmænd eller forvaltning. De har deres berettigelse - lige så vel som politikerne har deres berettigelse, fordi de er folkevalgte. Og den berettigelse forpligter.

Man siger, at Politikere forgår, embedsmænd består

Som politiker skal man passe på med ikke at blive så integreret en del af det kommunale system, at man glemmer ydmygheden og evnen til at tænke ud af boksen og i stedet agerer snusfornuftig lyseslukker, som tager tingene for givet.

Den balancegang kan åbenbart være svær, især når man både er lokalpolitiker og udvalgsformand.