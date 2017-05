Irene fra Løgstrup var krigsbarn i London

Irene Randal var kun 4 år gammel, da hun sammen med sin storesøster blev evakueret fra det krigsramte London og måtte sendes væk fra sin mor. De følelser, det vakte i den lille pige, da hun sad i bussen og måtte vinke farvel til sine grædende forældre, har hun aldrig glemt.

- Min søster og jeg græd. Mine forældre græd, og det hele var forfærdeligt. Jeg forstod jo ikke noget, og jeg forstod slet ikke, at det kun var børn over 4 år, der blev evakueret, mens de små kunne blive hos forældrene. Det eneste jeg forstod var, at min lillesøster på to stadig sad på min mors arm, og at jeg blev sendt væk. Det betød faktisk, at jeg forblev jaloux på min lillesøster under hele min barndom, fortæller Irene Randal.

Dåbsattesten siger efterhånden 82 år, og selvom Irene blev født og voksede op i England, så har hun levet en god del af sit liv i Danmark.

Skæbnen, den gode del af slagsen, førte hende nemlig på et tidspunkt i armene på en dansk politimand. Det var i Norge og og de to blev senere gift i England i 1963. De sidste mange år har adressen været Løgstrup, hvor hun og hendes mand slog sig ned i 1973. Han arbejdede som politimand og Irene var sundhedsplejerske og arbejdede forøvrigt som sådan i Fjends-området gennem 14 år.

- Jeg stoppede i 1995 og der måtte tre nye sundhedsplejersker til at afløse mig, griner Irene, som mistede sin mand sidste år.

Barndommen under krigen i London, hvor bomberne faldt nat efter nat var traumatisk.

- Vi oplevede så mange forfærdelige ting, som det har været svært for mig at tale om senere hen i livet, også til venner og bekendte. Det var ikke noget, vi børn snakkede om. Vi beholdt det inde i os selv. Der var jo ingen, der dengang tænkte, at børn fik traumer af den slags, så vi fik ingen hjælp. Men vi søskende har brugt hinanden meget gennem årene. Vi har talt, og taler stadig om de ting, vi har oplevet. Derfor er jeg også undertiden blevet gal, når jeg har hørt nogen fortælle om, hvor hårdt det kunne være i Danmark under krigen. Danskerne var jo ikke ramt af krigen i den forstand, som vi var, siger Irene.

Selvmordspilot skød og dræbte

Tiden, hvor Irene var adskilt fra sine forældre, blev dog forholdsvis kort. Den lille pige blev nemlig syg med kighoste og kom hjem igen. Her oplevede hun blandt andet, hvordan en tysk selvmordspilot under et lynangreb midt på dagen konsekvent skød på hende og hendes mor, der netop havde hentet sine døtre fra skolen.

- Han fløj så lavt, at jeg kunne se hans hjelm og briller. Vi forsøgte at gemme os, men der var ikke plads inde i butikkerne, der var fyldt op med mennesker, som var løbet i skjul. Vi var de eneste, der var tilbage på gaden, husker Irene.

Piloten ramte en butiksrude få meter fra dem og det sprængte glas blev spredt ud over den lille familie. Få sekunder senere havde selvmordspiloten bombet Irenes skole og dræbt omkring 100 skolebørn.

- Min far hjalp med at grave børnene ud af ruinerne, husker Irene.

Mange har gennem tiden opfordret hende til at fortælle om sine oplevelser - eller til at få dem skrevet ned.

- Jeg har aldrig fået det sat på skrift, men de seneste år er jeg begyndt at fortælle lidt fra den forfærdelige tid, fortæller Irene.

Det er også på opfordring, at hun har sagt ja til at løfte en flig af sine oplevelser omkring krigen og befrielsen, når der torsdag den 4. maj er sangaften i Fiskbæk Kirke.

Her er temaet, på datoen for befrielsen i 1945, meget passende forår og frihed i både ord, sang og toner.