Ja nemlig ja! Stoholm asfalteret torsdag

Åh, den skønne og livsbekræftende duft af asfalt på en solbeskinnet efterårsdag i Stoholm!

Asfaltsjakket fra Colas er torsdag ankommet til Stoholm og arbejder p.t. både på Odinvej og i Nørregade-krydset, hvorfra de i løbet af dagen vil bevæge sig vestpå ad Vestergade.

De er i denne omgang kun kommet for at være her denne ene dag, så forventningen er, at det igangværende asfaltarbejde kan lukkes helt hen til Stoholm Slagter i løbet af torsdagen.

Er det tilfældet, vil der være åbent for gennemkørsel ad Vestergade inden weekenden.

I første omgang består den nye asfalt kun af det bærelag, som danner fundamentet under den færdige vej.

Den sidste finish, som er det to-tre centimeter tykke slidlag, kommer først på til foråret, når hele den omfattende byfornyelse og kloakseparering i Stoholm er bragt til ende.

Det oplyser Benny Christensen, projektleder ved Teknik og Miljø i Viborg Kommune.

Han forventer, at arbejdet med den resterende del af Vestergade fra Rema 1000 og østpå går i gang som planlagt, når først det igangværende arbejde i Søndergade og Skolegade er færdiggjort.

- Men det kan være svært at sætte helt præcise datoer og klokkeslet på sådan noget arbejde, for det er nogle gange lidt uforudsigeligt, hvad man støder på, når man graver i gammel jord. Der dukker altid overraskelser op, og for eksempel er de rør, vi har fundet under gravearbejdet i Søndergade, meget gamle, siger Benny Christensen.

Opdatering: Der er nu åbent for gennemkørsel ad Vestergade og Nørregade