Jagten på nye demensvenner fortsætter

Viborg kommune vil være en demensvenlig kommune og har sat en målsætning om at rekruttere 5000 demensvenner med forståelse og viden om den hastigt voksende sygdom. Man er efterhånden nået op på at have 3000 demensvenner rundt omkring i kommunen og dermed godt på vej mod målet. Men der er stadig plads til flere.

Fredag eftermiddag besøgte Mette Nielsen som formand for ældre- og sundhedsudvalget sammen med demenskonsulent Knud Erik Bertelsen Sjørup, hvor de fra en lille stand ved DagliBrugsen på et par timer opnåede at få 25 nye demensvenner fra området.

Stadig flere rammes af demens og det er derfor vigtigt at der er mange, som kan bidrage med oplysning om, hvad demens er.

Hjælp til pårørende

Ældre og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune har afsat 564.000 kr. til aflastning af pårørende til mennesker med enten demens eller senhjerneskade.

- Vi har valgt at prioritere denne indsats, da det er virkeligt hårdt arbejde for de pårørende – og vi ved at denne her indsats vil gøre en mærkbar forskel for de mennesker, der er udfordret af enten demens eller senhjerneskade og deres pårørende. .Der er ingen tvivl om, at det er svært, både at være udfordret af at den person som man både elsker og kender, ændrer sig – samtidig med at det er både psykisk og fysisk hårdt arbejde. Derfor ved vi, at denne indsats falder på et tørt sted, siger Mette Nielsen.