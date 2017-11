- Jeg går stadig glad på arbejde hver dag

- Jeg elsker mit fag og mine dygtige piger her i Salonen. Vi er et godt team, der brænder for det, vi laver. Det håber jeg også kunderne kan mærke. En god kammertone ude bagved giver også en god tone i Salonen, fortæller Charlotte. Hun har været frisør i mere end 25 år, men startede først for ti år siden op med egen salon i mindre lokaler i Vestergade.

- Egentlig var min plan kun at være mig selv, men det viste sig hurtigt at der var kundegrundlag for flere ansatte, og de er så kommet til efterhånden, fortæller Charlotte. I dag har hun 5 medarbejdere på lønningslisten.

For seks år siden rykkede salon Harmonii Hair ind i større lokaler på den anden side ad gaden.

- Jeg kunne se ideen i at få en mere funktionel arbejdsplads og vi havde brug for flere kvadratmeter, fortæller Charlotte.

Hun erkender, at hun stiller store krav til sig selv som frisør og dermed også til sine ansatte.

- Jeg har heldigvis nogle meget dygtige medarbejdere. Det rent håndværksmæssige skal være i orden, og så skal man som frisør både kunne lytte til kundens ønsker og se, hvilken frisure der gør sig godt til den enkelte. Den frisure der egner sig til veninden er jo ikke nødvendigvis god til een selv, fortæller Charlotte.

Hun blev på et tidspunkt ramt af parfumeallergi og valgte derfor at udskifte salonens hårprodukter fra A-Z. I dag bliver kundernes hår passet og plejet med parfumefri produkter, der kun er tilsat milde, naturlige dufte. - Det er dejlige produkter, som vi og kunderne er meget glade for, fortæller Charlotte.

10-års fødselsdagen fejres i hele uge 49 med et væld af gode tilbud og flere konkurrencer.

På selve fødselsdagen, den 5. december, er der kagemand med mere til kunderne og alle andre, som kunne have lyst til at kigge indenfor.