Jeg synes, det er helt tosset!

Man skal høre meget før ørerne falder af. Det seneste vildskud fra Regeringen er, at de vil tvinge babyer fra socialt udsatte områder til at lære om demokrati. Ja, du læste rigtigt: BABYER!

De små børn skal derudover være mest muligt vågne, så de også kan lære om danske traditioner. I praksis betyder det, at små børn ned til t år skal være i de såkaldte læringstilbud 25 timer om ugen. Dette er for at få dem op på niveau andre børn. Så næste gang du møder et barn på et års tid der kommer fra et villakvarter og en velfungerende familie - så prøv at spørg om, hvad barnet ved om demokrati, ligestilling og Grundloven.

Det er mig virkelig ubegribeligt at man i ramme alvor kan mene, at det er en god ide! Jeg synes, det er trist, at de små børn ikke får lov, at være hvad de er: små børn.