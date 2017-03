Jeg undrer mig...

Den 8. marts 2017 var alle i Sparkær og omegn inviteret til borgermøde af bestyrelsen i vores nyopstartede købmandsbutik. Butikken har nu været åben i 5 mdr. efter en gennemgribende restaurering af frivillige borgere fra byen. Bestyrelsen ville gerne give en status for butikken, og samtidig ville bestyrelsen gerne have ideer til forbedringer og ændringer, så omsætningen kan bevares og øges.

Til min store overraskelse kommer der en meddelelse om, at den selvejende institution plejehjemmet Nordstjernen klart meldte ud, at de har valgt ikke at handle hos købmanden.

Byens købmandsbutik har fået og får også meget frivillig hjælp for at holde omkostningerne på et minimum. Nordstjernen modtager også meget frivillig hjælp, så Nordstjernen har mulighed for at yde beboerne et godt ophold på plejehjemmet.

Hvis små samfund som Sparkær skal fungere, og være et aktiv samfund for alle borgerne - gamle som unge skal der være sammenhold fra alle der har tilknytning til byen. Dette sammenhold bliver kun skabt, hvis vi støtter og arbejder for hinanden.

Hvis vi vil bevare Sparkær som et aktiv for os alle, skal vi også være der for hinanden. I min optik betyder det, at virksomheder, foreninger og menig mand støtter op om de aktiver vi har i byen.

Vi har mange virksomheder og foreninger i byen, som er afhængig af dette sammenhold.

Derfor undrer det mig, og gør mig oprigtig ked af, at en forholdsvis stor virksomhed i Sparkær melder klart ud, at de ikke vil byen.