- Jeg vil ikke bare gøre toiletter rene

MØNSTED Det er ikke kun et arbejde for Dorthe og Frank Mikkelsen at stå for Østfjendshallen og dets cafeteria.

- Nej, det er mere en livsstil, siger de begge.

De tilbringer nemlig rigtig mange timer i hallen. Ligesom Dorthe også har sit arbejde hos Harald Nyborg i Viborg.

De tog beslutningen om at ændre deres arbejdsvilkår, da deres yngste datter blev født.

Dorthe brugte megen tid på transport til og fra jobbet i Bjerringbro. Da cafeteriaet i hallen blev ledigt i 2009, slog de til her og overtog også Café Grotten ved Mønsted Kalkgruber.

Men det blev alt for mange timer med for lille et udbytte. Så Dorthe fik job i Viborg - og i 2010 fik Frank jobbet som halinspektør i Østfjendshallen - og parret fortsatte med cafeteriet.

Og den kombination er parret glade for. De har en hverdag, hvor rigtig mange timer foregår i hallen:

- Men det har jeg altid været vant til. Jeg startede som frivillig fodboldtræner som 12-årig, så jeg har haft meget af mit sociale liv her, siger Frank Mikkelsen.

Ønsker mere plads

Og der er i den grad nok at se til med at drive både hal og cafeteria. Alt lige fra rengøring til madlavning og vedligehold.

Skolen, børnehaven og idrætsforeningen skal tildeles hal-tid. Der skal laves menuer til Dagens Ret - og maden skal laves. Regnskab skal føres, og der skal tages stilling til de overordnede forhold, og der skal tænkes langsigtet.

Derfor bruger Frank også megen tid til møder og med at netværke. For man skal holde sig til, hvis man vil have ting til at ske i hallen. I øjeblikket er man i gang med at søge om tilskud til en tilbygning på 400 kvadratmeter, som man mangler til blandt andet gymnastik, dans og opvarmning.

LAN-party

Men Dorthe og Frank er også opmærksomme på, at det hele ikke skal være sport. Der er også plads til andre aktiviteter, så man får endnu flere ind i hallen.

Derfor skal der eksempelvis holdes LAN-party med 200 unge deltagere:

- Det bliver en anderledes opgave. De skal både bespises og sove her, fortæller Frank.

Også seniorjulefrokost og hundeskue er forholdsvis nye begivenheder, som nu finder sted i Østfjendshallen.

De begyndte også på et tidspunkt at servere Dagens Ret:

- Egentlig havde vi forestillet os, at det mest var interessant for ældre enlige. Men i virkeligheden kommer der også rigtig mange børnefamilier, som benytter lejligheden til at spise her, når de alligevel er i hallen, siger Dorthe.

Weekend med brætspil

Parret vil gerne have, at det skal være et sted, hvor alle føler sig velkomne. Og der skal være aktiviteter for alle aldre.

Der er alt fra ældreklub og til det nye tiltag »Flere børn i bevægelse«, som er et samarbejde mellem skolen, børnehaven, Mønsted idrætsforening og Østfjendshallen, der skal være med til at motivere 4-6 årige børn til at bruge fritiden på idræt, når de forlader børnehaven:

- Og det tiltag ser vi allerede frugterne af. Mange af børnene har nemlig fået deres forældre med på henholdsvis Mor og Barn-hold og til Mini-sport.

En weekend med brætspil er et andet af de nye tiltag i hallen:

- Jeg sagde dengang, jeg blev halbestyrer, at jeg ikke kun ville være ham, der gør toiletter rene. Vi vil være med i udviklingen og hjælpe med at sørge for, at der er så mange gode tilbud som muligt her. For det skal være byens samlingssted.

Et antal unge mennesker i mentor-ordning har job på stedet, ligesom man også har en flex-jobber:

- For vi har også et socialt ansvar, siger Dorthe og Frank Mikkelsen, inden de farer afsted til de næste opgaver i hallen og cafeteriet.