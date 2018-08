Jens Langkniv vender tilbage

DAUGBJERG Den sagnomspundne folkehelt Jens Langkniv genopstår i den kommende uge i forbindelse med flagermusaften i Daugbjerg Kalkgruber.

Han vender tilbage til sit gamle tilflugtssted dybt inde i minegangene for at fortælle dramatiske historier ved et arrangement torsdag 30. august, lige som han også gjorde en uge tidligere.

Indehaver af Daugbjerg Kalkgruber Anita Hildsgaard vil guide deltagerne rundt i minegangene, mens hun fortæller om grubernes historie og de omkring 10.000 flagermus, som overvintrer der.

Der skulle være gode chancer for at se flagermusenes indflyvning til minegangene under arrangementet, der ifølge Anita Hildsgaard egner sig særligt godt til de yngste.

- Børn lytter altid godt efter, når Jens Langkniv fortæller sine spændende historier, siger Anita Hildsgaard.

Tilmelding sker ved henvendelse til Daugbjerg Kalkgruber.