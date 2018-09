JM Autoteknik får ny adresse

NR. SØBY JM Autoteknik er vokset ud af sin egen krop i lokalerne på Gammelstrupvej i Borup ved Knudby.

Det har autoværkstedets ejer Jens Mortensen nu taget konsekvensen af.

Den 31-årige fjandbo har købt de lokaler på Vinkelvej i Nr. Søby, hvor Kaj´s Autoimport tidligere lå.

Her er det planen, at han kan have første arbejdsdag mandag 8. oktober.

I godt fire år har han drevet værksted på Gammelstrupvej, men nu er det altså blevet for småt.

- Vi har ledt efter noget større længe, så det glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med, siger Jens Mortensen.

Og når han siger »vi«, er det ikke en fortalelse, selv om han hidtil har gået alene på Gammelstrupvej.

Fra 1. november kan Jens Mortensen nemlig for første gang kalde sig arbejdsgiver, idet han har ansat mekaniker Nikolaj Nielsen fra Skals.

Fredag 5. oktober fra kl. 12 byder Jens Mortensen indenfor til reception med pølser og fadøl i de nye lokaler på Vinkelvej i Nr. Søby.