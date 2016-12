Jonna har sagt det med blomster i 35 år

Det er efterhånden ikke hverdagskost, at selvstændigt erhvervsdrivende kan fejre 35- eller 40 års jubilæum med samme butik. Men det kan Jonna Jepsen, indehaver af blomsterbutikken Kornblomsten i Stoholm.

Faktisk har gemalen Jørn Højbjerg også andel i jubilæet. Det var nemlig i et hjørne af hans daværende købmandsbutik, der lå på Kornblomstens nuværende adresse, at den laborantuddannede Jonna for 40 år siden startede med blomster i det små. Men Jonnas interesse for blomsterbinderiet og kundernes lyst til at købe det, hun lavede, greb om sig og fem år senere, i 1981, kunne Jonna åbne sin egen blomsterbutik på adressen og ægtemanden flyttede sin forretning over på den anden side af gaden.

- Der var da en del, der dengang ikke troede på en blomsterbutik herude på landet. De mente, at det moderne blomsterbinderi kun kunne sælges i de store nabobyer. Men vore kunder har nu altid efterspurgt det, der er oppe tiden. Det er med blomster og planter, som med meget andet. Moden skifter - og man skal sørge for hele tiden at være opdateret, fortæller Jonna.

I løbet af nogle år fik butikken vokseværk og blev udvidet. Over en periode på ti år drev Jonna Jepsen desuden Egeris Blomster i Skive. Et af højdepunkterne i karrieren oplevede jubilaren, da hun i 2004 var med til at udsmykke Vor Frue Kirke i København ved Kronprinseparrets bryllup. Det er også gennem årene blevet til adskillige buketter og udsmykningsopgaver til de royale, når der har været kongeligt besøg her i Midtjylland. Senest i sommeren 2016 i forbindelse med Hedeselskabets 150 års jubilæum, hvor Majestæten var i Viborg. Jonna Jepsen har også udgivet flere bøger med inspiration til binderi og hun har ad flere gange været på flere opgaver rundt omkring i udlandet.

- Jeg har haft mange spændende opgaver og nye ideer bliver ved med at piple frem. Det gælder om at holde gryden i kog, siger den 60-årige jubilar.

En tid efter at Jørn Højbjerg for en del år siden kom alvorligt til skade under en ferie, hvor han blev ramt i hovedet af en vandscooter, valgte han at sælge købmandsbutikken og i stedet danne parløb med sin kone i blomsterbutikken. Jonna er for sin del blevet ramt af en genstridig gigtsygdom, der betyder, at hænderne ikke altid vil, som hun vil. Men ingen af delene har foreløbig fået lov at lægge en dæmper på parrets lyst til at drive Kornblomsten.

- Jeg brænder stadig for mit arbejde. Jeg tror, jeg har det bedst, så længe jeg kan få lov til at gå og hygge mig her i butikken, siger Jonna og understreger at de gode medarbejdere er guld værd.

- Vi er et godt team, der alle medvirker til at forretningen kører så godt, som den gør. Og så glæder vi os over, at vi i så mange år har haft en stor skare af både private og erhvervskunder. Uden gode medarbejdere og trofaste kunder var vi her jo ikke, fortæller Jonna.