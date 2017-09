JP Racing fik flot placering ved DM

Jan Petersen og Finn Thomsen fra JP Racing deltog forleden med deres VW Polo Super 2000 i fjerde afdeling af den danske mesterskab serie i rally.

Løbet blev gennemført i Roskilde og i JP Racings comeback til DM serien lykkedes det at køre en anden plads hjem i klassen og en syvende plads generelt.

- Det gik faktisk over forventning sige Jan Petersen. Vi havde et kort test løb i Vejle for fire uger siden, men da sad vores uheld for meget i kroppen og vi var ikke rigtig klar til at køre stærkt, men denne gang kørte det optimalt fra første meter. Løbet var veltilrettelagt med centrum omkring dyrskuepladsen i Roskilde, hvor der var action stort set hele dagen og rigtig mange tilskuere.

- Hastighedsprøverne var meget hurtige og derfor havde vi frygtet at vi skulle køre meget i omdrejningsbegrænseren, men det gik ikke så galt, konstaterer Finn Thomsen. - Faktisk var det godt for os at komme til at køre hurtige svingkombinationer, det gav os troen tilbage på at bilen kører godt.

JSelvfølgelig ville vi gerne køre stærkere end vi gjorde, men nu er vi i gang og skal stille og roligt have bygget farten op igen.

Eneste udfordring for teamet var en flækket bremseskive, men den blev opdaget af service mandskabet der fik den skiftet.