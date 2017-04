Jubilæum blev fejret med boblevand og lagkage

Indflytningen skete dengang over to omgange, nemlig den 14. april, hvor beboerne flyttede tilbage fra vandrerhjemmet og den 28. april, hvor plejehjemmet Nordstjernen lukkede som kommunalt plejehjem og beboerne derfra flyttede til Stoholm.

Nordstjernen genopstod som bekendt senere som et friplejehjem.

De ti år med med den nye og langt mere moderne udgave af Birkegården blev forleden fejret med boblevand, muffins, Othello lagkager og snoller til beboere, personale, pårørende og andre med tilknytning til stedet.

- Vi vil gerne fejre at vi har et godt og velfungerende hus med de tre selvstændige enheder Æblehaven, Stokrosen og Blommehaven. Og så er fejringen jo også et afbræk for beboerne i dagligdagen.

Ud over 28 faste boliger har vi også 2 midlertidige pladser, som vi er rigtig glade for. Det er godt for vort lokalsamfund, fortæller Vibeke Ebbesen, områdeleder på Birkegården og Sjørup Ældrecenter.

Gode tider på vandrehjemmet

Blandt deltagerne i jubilæumsfesten var også Søs Olling, formand for bruger- og pårørenderådet.

Hendes mor var beboer på Birkegården fra 2006 og frem til sin død i 2015 og som pårørende var Søs Olling derfor med på sidelinien, også mens beboerne var genhuset på vandrerhjemmet.

- Trods den ringe plads og de noget omstændelige arbejdforhold, befandt beboere og personale sig rigtig godt på vandrehjemmet. Værelserne var ikke ret store, så det var begrænset hvor mange ejendele, der skulle flyttes den dag, hvor beboerne skulle flytte tilbage i det ombyggede Birkegården.

- Nogle af beboerne ønskede at blive i de vante rammer på vandrerhjemmet. Andre så forventningsfulde frem til at flytte ind i de nye lejligheder på Birkegården, husker Søs Olling.

Det var politikerne i den daværende Fjends Kommune,som i 2003 besluttede, at Sjørup Plejecenter skulle omdannes til et leve/bo miljø. Senere blev ordningen også udbredt til Birkegården, men her egnede de fysiske rammer sig ikke til den nye bo-form, så det gamle plejehjem blev delvist revet ned og bygget om.

- Kritiske røster mente på det tidspunkt, at gangene i Æblehaven og Stokrosen var alt for mørke. De mente også, at det ville blive svært at indrette opholdsstuerne. Men de udsagn blev hurtigt gjort til skamme. Personalet tryllede og indrettede lokalerne, så de blev rigtig indbydende og hyggelige. fortæller Søs Olling.