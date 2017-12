Juleaften er også en fest for tyvene

Den søde juletid bliver knap så sød, hvis tyven har fået fingrene i julegaverne eller de flotte designermøbler. Desværre oplever mange danskere at have haft uønsket besøg, mens de har fejret jul ude med familie eller venner.

”Julen er stadig et slaraffenland for tyve. De slår især til i juledagene, hvor mange mennesker er ude af huset. Juleaften er fortsat månedens højdespringer, hvor der sidste år blev anmeldt dobbelt så mange indbrud som gennemsnittet af de øvrige dage i december,” siger salgschef Allan Frydendal Jensen fra Topdanmark i Skive.

Den 25., 26. og 27. december er også populære dage for tyvene. Her ligger antallet af indbrud også højere end gennemsnittet for resten af december.

Smykker er forsat tyvens favorit

Guld, sølv og ure er det store hit blandt tyvene, viser tal fra Topdanmark. I 2016 udgjorde tyveri af smykker fire gange så mange tyverianmeldelser, som det næsthøjeste på listen: boligartikler.

”Tyvene stjæler de ting, som de let kan sælge videre. Derfor er det især smykker og dyrt design såsom lamper, tæpper og kunst, som de går efter,” fortæller Allan Frydendal Jensen og tilføjer:

”Ofte tager tyven også ting, som gør rigtig ondt at miste såsom arvestykker eller andet, der kan være svært at genanskaffe. Derfor skal man sørge for, at værdierne er gemt godt væk fx i en fastboltret værdiboks. Ellers er et godt råd at tage tyvens briller på og gå en tur i hjemmet og så få gemt de værdifulde ting væk, som kunne friste.”

Lås og slå holder tyven ude

Det vigtigste værn mod tyven er dog at huske at lukke og låse døre og vinduer. Derudover er det en god idé at lade hjemmet se beboet ud ved fx at lade det rode lidt og bruge tænd-og-sluk-ur til lamperne i huset.

”Tyvene kommer oftest ind ad vinduer og døre, så det bedste råd mod tyveri er at sikre huset med ordentlige låse og sikringsbeslag til vinduerne. Generelt skal man tænke på at alt, der kan forsinke eller stresse tyvene mindsker mængden af tyvekoster, de får med sig,” påpeger Allan Frydendal Jensen.

Topdanmark anbefaler også, at man aftaler med naboen eller venner, at de holder øje med huset, tømmer postkassen, skovler sne, fylder skraldespanden og evt. parkerer deres bil i indkørslen, hvis man er væk i flere dage.

Kend dine værdier

Alverdens forholdsregler er desværre ingen garanti mod indbrudstyvene, så det er en god ide at lave en opgørelse over sine værdier, så man har den, hvis uheldet skulle være ude.

”Vi oplever, at mange ikke kan beskrive de ting, der er blevet stjålet eller ikke kender værdien af deres ting. Det er derfor en god idé at tage billeder af sit indbo og i særdeleshed af værdier som smykker og ure. Der er ofte mere, end man skulle tro,” siger Allan Frydendal Jensen.

Det løb tyven med i december 2016

1. Ure og smykker

2. Boligartikler

3. Værktøj og instrumenter

Sådan sikrer du dig mod indbrud

- Lås og luk døre og vinduer

- Sørg for, at dit hjem er lyst op, som om du selv var hjemme

- Er du væk over længere tid, så sæt timer på en række af dine lamper, så dit hjem ser beboet ud.

- Kan tyven kigge ind i dit hjem, så lad det se beboet ud. Mange mennesker rydder fx pænt op, inden de tager hjemmefra - og det kan tyven se

- Fortæl dine naboer, hvornår I er hjemme og ude, og sørg for, at andre tømmer din postkasse og rydder dit fortov, hvis du er væk i længere tid

- Fortæl ikke på de sociale medier, hvornår du er væk hjemmefra

Gode råd til at passe på gaver og værdier

- Gem dine værdigenstande i en fastskruet værdiboks.

- Overvej om nogle af dine ure og smykker ligger bedre i en boks i banken, hvis du har meget af det.

- Pas på julegaverne - både før og efter, der er danset om træet. Undgå at lægge dem samlet fx i en sæk, lige til at tage på nakken.

- Undgå at opbevare kvitteringerne sammen med gaverne.

- Undgå at lægge gaverne synligt hjemme eller i bilen. Gem dem væk i skabe og skuffer.