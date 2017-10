Julefrokost i Østfjendshallen for seniorerne

Søndag den 26. november inviterer Østfjendshallen i Mønsted alle efterlønnere, pensionister og andet godtfolk til god, gammeldaws julefrokost, leveret af Stoholm-Viborg slagteren.

- Vi håber at kunne samle folk fra et større område i en radius af 15 km fra Mønsted, og har sat en max deltagerantal på 300, fortæller halinspektør Frank Mikkelsen og fortsætter: - Vi ved at et lignende arrangement i Ans kan samle endnu flere end 300 mennesker, så det handler om at være først til mølle.

Frank Mikkelsen peger på, at blandt andet Ældreklubben og De aktive Motionister i Mønsted har medlemmer fra både Ravnstrup, Sparkær samt Sjørup. - Mon ikke også der findes andre i de samme områder med lyst til at deltage i en hyggelig eftermiddag, og få genopfrisket dansetrinene. Musikken leveres af Lars Norden fra Nordens Dansemusik, og som ekstra underholdning har Æ Kartoffelwoman Gertrud Sand, dog i den lokale version, lovet at kigge forbi. Så der er rig mulighed for at få motion til smilebåndet, lover halinspektøren.

Frivilige står klar til at give gæsterne en god oplevelse og der arbejdes på at etablere buskørsel til og fra julefrokosten. Der er også mulighed for at lave en bordbestilling, hvis man er flere, der gerne vil sidde sammen. Dagen rundes af med en portion suppe.

Billetter til arrangementet kan købes hos: Din Købmand i Sparkær, Stoholm-Viborg Slagteren i Stoholm, Dagli Brugsen i Sjørup, Dagli Brugsen i Mønsted samt i Østfjendshallens Cafeteria senest lørdag den 18. november. Bestilling af billetter og betaling er mulig med mobilepay. Bordreservation og yderlige oplysninger hos halinspektør Frank Mikkelsen. Se også annnoncen i avisen i uge 44.