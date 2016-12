Julehåndbold med hygge i højsædet

Her deltog 250 børn, fordelt på 33 hold i aldersgrupperne U 6, U8 samt U10 i det traditionsrige Fjends Julecup, hvor det ikke kun gælder om at spille håndbold men lige så meget om at have en superhyggelig dag sammen..

Det er Stoholms håndboldafdeling der står som arrangør af Julecuppen og i år var det med Anja Adamsen, Ena Sivebæk og Dorthe Højrup som tovholdere på dagen.

De tre kvinder har overtaget tøjlerne efter at det i mange år var Vagn Dyring, som stod i spidsen for den populære juletradtion. Til at hjælpe sig havde de også mange frivillige, som på forskellig vis bidrog til en god dag for både børn og de mange forældre og bedsteforældre, der fulgte med fra tilskuerpladserne.

Der var fuld program hele dagen og fuld knald på spillet i begge haller, hvor børn fra Stoholm, Mønsted, Skive, Nr. Søby. Bjerringbro og Droningborg ved Randers dystede mod hinanden.

- Der kåres ikke nogen vindere, men takket være gode sponsorer får alle deltagere overrakt en gratis Fjends Julecup T-shirt. Vi har megen fokus på hygge og samenhold på sådan en dag. Vi kan også mærke, at børnene synes det er rart at komme ud og røre sig og hilse på kammeraterne ovenpå de første juledage,

For mange af dem er det også spændende at komme et helt andet sted og spille end der hvor de er vant til, fortalte de tre tovholdere i en pause.