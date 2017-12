Julemand og Per Syvspring

Søndag formiddag var der godt gang i nogle af Stoholms mindste børn. I hvert fald dem, der var kommet til juletræsfest med forældre eller bedsteforældre.

Her kunne de få lov til at danse Per Syvspring og danse om juletræet. Ligesom de fleste var heldige at få en af de ballondyr, som julemanden og juledamen lavede til dem.

Efter dans og ballondyr, så var der godteposer til alle børn. Og det var et klart hit.

Forældre og bedsteforældre kunne blandt andet nyde æbleskiver, gløgg eller kaffe.

Og det var den helt rigtige formiddag til at lave julerier. For udenfor lå sneen, så man også på den måde kunne føle, at nu er det altså snart jul.

Se billeder fra juletræsfesten her