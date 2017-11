Juleweekender på Hjerl Hede

Her kan man blandt andet besøge det gamle bageri, hvor bagerlauget, der består af frivillige bagere, der brænder for det gamle håndværk, knokler løs i bageriet, der utvivlsomt er blevet et af museets helt store trækplastre.

Blodpølse og gammeldags bolsjer

Der er nok ikke tvivl om, at de gammeldags bolsjer i købmandsbutikken frister de fleste mere end blodpølsen, der serveres i køkkenet i præstegårdens østlige længe. Sammen med sylten er den nogle af de klassikere, der på landet altid blev fremstillet op mod jul. Blodpølsen laves i forbindelse med slagtningen, hvor blodet tappes af grisen. Juleslagtningen foregår i vognporten ved siden af køkkenet på annoncerede tidspunkter, så for dem, der gerne vil opleve denne del af juleforberedelserne og høre slagteren forklare, hvad de forskellige dele af grisen blev brugt til i gamle dage, gælder det om at tage opstilling her.

For store såvel som små

I præstegården bliver der plukket gås, lavet julemad, brændt brændevin, klippet julestads og kniplet. Og rundt omkring i de gamle værksteder er smede, bødkere, tømrere og drejere fuldt beskæftigede. I præstegårdens historiske legestue hjælper museets legetanter børn og barnlige sjæle med at flette julehjerter og i museets visitorcenter kan man male sin egen trænisse, så man har et hyggeligt juleminde at tage med hjem fra Hjerl Hede. Blev du inspireret til at lave flere julehjerter, kan du købe papir i museumsbutikken med hjem. Og her findes også et bredt udvalg af julegaveideer samt julepynt.