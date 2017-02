Jytte tog ny uddannelse som 53-årig

Hun blev uddannet i en købmandsbutik i Stoholm i 1983. Men i en del år har hun ikke brugt uddannelsen og har arbejdet som husassistent under Region Midtjylland. Men noget lurede i baghovedet på Jytte - nemlig en drøm om at blive sygpeplejerske.

Og som 53-årig er Jytte Dalgaard netop blevet færdiguddannet sygeplejerske. Og hun har endda fået fast arbejde med det samme.

I denne uges udgave af Fjends Folkeblad, fortæller hun sin historie. Hun gør det, fordi hun håber at kunne inspirere andre til at tænke sig om og gøre det, man brænder for, inden det er for sent.