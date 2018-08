Købmandsbutikken i Hagebro er helt sin egen

Højbjerg Super i Hagebro ligner ikke de fleste andre købmandsbutikker. For udover det store udvalg af dagligvarer og bagerbrød, så rummer forretningen også en hel afdeling med friske blomster og brugskunst. Rundt omkring på hylderne inde i butikken kan kunderne også gå på jagt efter alt fra små porcelænsfigurer, julepynt, legetøj og køkkenting til varmepærer til smågrise.

- Det sker skam, at folk spørger på varmepærerne. De har jo hørt, at det sælger vi også, fortæller købmand Mie Nielsen.

Hun ved lige præcis, hvor hver enkelt af de tusindvis af varer har deres plads. Det gør hun, fordi hun har haft sit arbejdsliv i købmandsbutikken i Hagebro, siden hun gik ud af niende klasse. Og eftersom Mie i år runder de 60, så er det efterhånden blevet til et pænt antal år.

En god del at tiden har Mie ogs udgjort den ene halvdel af stedets købmandspar.

Ole Højbjerg Jensen, som hun i dag er gift med, købte tilbage i 1968 butikken af sin far, som på det tidspunkt havde drevet købmandsforretning på stedet gennem 16 år. Efter overtagelsen rev Ole den gamle købmandsbygning ned. En ny tog form og blev med årene udvidet ad flere omgange.

Med sin centrale placering lige op ad landevejen mellem Holstebro og Viborg og tæt ved Karup Å og Hagebro Kro har utallige mennesker gennem årene haft deres gang i butikken.

I år er det med andre ord 50 år siden, Ole fik foden bag egen købmandsdisk, men den 72-årige købmand har de seneste år været ramt af sygdom, som medfører, at han rent fysisk ikke længere kan være med i det daglige arbejde.

Men han er skam stadig med i kulisserne hjemmefra, forsikrer Mie.

Vil være sin egen

Både Ole og Mie har altid prioriteret at være sin egen og dermed ikke drive butikken som en del af en købmandskæde.

- Vi sætter pris på at kunne bestemme selv, og dermed også selv bestemme, hvilke varer vi sælger og hvem vi handler med, fortæller Mie.

Hun har ikke tal på, hvor mange ugentlige timer hun tilbringer i butikken. Men det ligger fast, at hun møder ind omkring klokken 5.30 om morgenen og ofte er den, der lukker og slukker ved lukketid klokken 21.00.

Til at hjælpe har butikken fire fast ansatte samt en ungarbejder. Og her er der ikke tale om folk, der løber af pladsen i utide.

Medarbejdere gennem 50, 30 og 28 år

Edel Højbjerg Hansen, som forøvrigt er Oles søster, har således været ansat i 50 år, mens hendes søn Lars Højbjerg Hansen må nøjes med 28 år. Dertil kommer endnu to medarbejdere, hvoraf den ene kan skrive mere end 30 års ansættelse på sit CV.

Lysten til butik ligger tilsyneladende dybt i generne i Højbjerg-familien. Ud over Ole Højbjerg selv blev også samtlige fire søskende noget med købmandsbutik. Enten som selvstændige eller som ansatte.

Og heldigvis for Mie, så blev også hun grebet af butiksbacillen.

- Det er et dejligt arbejdsliv. Ikke to dage er ens, og man møder mange dejlige mennesker. Blandt andet de mange lystfiskere, som kommer for at købe fiskekort. Vi kan godt lide det. Ellers var vi nok stoppet for længe siden, siger Mie.