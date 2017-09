KÃ¸bmandsbutikken i SparkÃ¦r runder sit fÃ¸rste Ã¥r

Det skete på lokalt initiativ efter fire år uden en dagligvareforretning i byen og med en butik, der har sit fundament i et borgerejet anpartsselskab.

Efter det første år er borgernes opbakning der stadig.

- Vi har et uændret antal anpartshavere på omkring 150 og heldigvis går det stadigvæk stille og roligt fremad, selvom det nok tager længere tid, end vi havde forventet. Vi vil jo gerne ende med at være uafhængige af bankerne.

Men selvom der stadig er lang vej igen før vi når derhen, hvor vi gerne vil i forhold til vore budgetmæssige mål, så er vi fulde af fortrøstning. Vi arbejder hele tiden på at tilpasse varerne på hylderne efter kundernes ønsker, og det er vigtigt for en butik som denne, fortæller købmand Brian Nielsen.

Han glæder sig over det medejerskab, som mange af borgerne føler for butikken. Også når det gælder om at give en hånd med.

- Folk er virkeligt gode til at hjælpe. Det gælder alt fra vask af gulve og vinduer til at løbe ærinder og dele tryksager rundt, fortæller Brian.

Utraditionelle aktiviteter

Sammen med bestyrelsen for det anpartsselskab, der driver butikken, har købmanden hen over det første år også stået bag flere utraditionelle arrangementer. Man har blandt andet afviklet en dag med outlet-salg af dyner og puder, og en vinsmagnings-aften i august blev et tilløbsstykke med knap 250 deltagere. Til december planlægger butikken også en julefrokost i forsamlingshuset.

- Det er jo altsammen noget, der ikke lige står i drejebogen for en købmandsbutik, men det er skønt med den fantastiske opbakning til arrangementerne, der jo også har betydning for byen som måder at mødes på. Det gælder også butikken i sig selv. Hvor skal man ellers træffes i det daglige, fortæller Brian Nielsen.

Mandag den 2. oktober er anpartshaverne inviteret til møde, hvor de vil få en status på året der gik og høre om, hvad der er planer for fremadrettet.

Men først er der 1-års fødselsdag. Det fejres med ekstra gode tilbud op til dagen og så byder købmanden ellers på en kop gratis kaffe søndag formiddag, hvor butikken runder sit første år.