Køkkenløjer med far i Stoholm

Fars Køkkenskole hedder tilbuddet, hvor fædre laver mad sammen med deres børn i aldersgruppen 2. til 5. klasse.

Udover at have fokus på at lave sund og lækker mad, har det også højeste prioritet at fædre og børn tilbringer tid i køkkenet og får lov til at være sammen på deres præmisser.

Stor opbakning i Stoholm

Viborg Kommune har tidligere tilbudt Fars Køkkenskole i Skals, Karup og Viborg og nu er turen så kommet til Stoholm.

Her har der været stor opbakning omkring konceptet.

Holdet blev fyldt op på 5 dage og derfor er 11 fædre og 18 børn klar til at tilbringe 5 aftener sammen i skolekøkkenet på Stoholm Skole.

Børnene kommer fra henholdsvis Stoholm og Mønsted skoler, men derudover er der også børn fra Viborg.

Det giver muligheder for nye venskaber på tværs blandt børnene og netop det har været formålet for en bonusfar fra Viborg med to børn og med planer om at flytte til Stoholm i løbet af sommeren.

Til den tid er det planen at børnene skal starte på Stoholm Skole og dermed er Fars Køkkenskole også med til allerede nu at danne relationer i Stoholm.

Glæde ved at gå i køkkenet

Med til konceptet for Fars Køkkenskole er også at sætte fokus på glæden ved at være i et køkken.

Det indbærer blandt andet flest mulige opgaver til børnene, så de lærer, hvordan man hakker fint eller groft, hvordan man håndterer kød og grøntsager og ikke mindst, hvordan man arbejder med forskellige måder at tilberede maden på.

På Fars Køkkenskole vil der være retter og ingredienser som deltagerne kender i forvejen, men der vil også være ingredienser som børn og fædre ikke kender på forhånd.

Fædre og børn har endnu fire aftener på Fars Køkkenskole, hvor de blandt andet skal lege Fars Fantastiske Restaurant med en tre retters -menu til den gæst, de må invitere med. Derudover skal deltagerne på den sidste aften gennem Fars Køkkenkarussel. Her prøver far og børn at lave samtlige retter og vise, hvad de har lært under forløbet.

Når Fars køkkenskole slutter den 13. juni har deltagerne fået viden om køkkenhygiejne, fif og fiduser i et køkken, hvordan man undgår madspild samt inspiration til nye og sunde retter med fokus på grøntsager og fuldkorn.