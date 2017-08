Kør selv tur og støt en god sag

UDFLUGT Fjends Egnshistoriske Forening arrangerer en kør selv tur, hvor deltagerne får en enestående naturoplevelse, krydret med historiske og kulturelle indblik i livet på Alheden gennem 250 år - en tur for folk med interesse for kultur, natur og historie.

Overskriften for turen er: Alheden og kartoffeltyskerne historien om et skæbnefællesskab.

- Turen starter ved Frederiks kirke den 17. august, hvor guiden Peter Skovmos Nielsen informerer om turen og starter historien, der fortælles i 5 oplæg, når vi besøger Dollerup Bakker, Hald Sø, Kartoffeltysker Museet, Kongenshus Hede og slutter ved Frederiks kirke.

Turen er på 32 km.

Det koster 50 kr. at deltage. Hele beløbet går ubeskåret til Julemærkefondens arbejde med at give mobbede og ensomme børn en frisk start med et ophold på et af de fire Julemærkehjem i Danmark.

Deltagerne medbringer selv kaffen, eller en anden forfriskning, der nydes ved borde og bænke ved udsigtstårnet på Heden.