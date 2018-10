Kørte galt under køretime

LØGSTRUP En 52-årig kvinde fra Viborg blev tirsdag i Løgstrup sat lidt tilbage i sit forsøg på at erhverve sig kørekort til motorcykel.

Med kørelæreren bag sig som vidne kom hun til at gasse lidt for meget op, da hun svingede ud fra Ravnehøjvej for at køre østpå ad Skivevej, hvorved hun kolliderede med autoværnet på den anden side af vejen.

Kvinden blev kastet hen over autoværnet og landede i græsrabatten på den anden side.

Efterfølgende kunne det konstateres, at hun havde brækket et ben ved solouheldet.