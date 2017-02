Kagekunstnere og hoppelopper i vinterferien

Skolernes vinterferie blev en skøn blanding af solskin til udendørsliv og dage med tid til at bage en kage eller hoppe i hoppeborge, sådan som der blandt andet var mulighed for i Østfjendshallen i Mønsted. Her var der også i år massevis af børn på besøg i de dage, hvor hallen og firmaet JK udlejning traditionen tro var gået sammen om at arrangere legeland.

På Stoholm Bibliotek var der torsdag fuldt hus til et cupcake kursus for de 6 -12 årige og her hyggede børnene sig med at pynte lækre cupcakes kunstfærdigt op.

Fotograf Benjamin Christensen lagde vejen forbi begge steder i en uge, der blandt andet også bød på to dages vinterferieaktiviteter for børn i Stoholm Fritids- og Kulturcenter og hygge med shetlandsponyer hos Bente Wilstrup i Lånum.

Her kan du se en billedserie fra cup cake kurset, fotograferet af BenjaminChristensenFoto