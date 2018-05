Kalkmineløbet skal løbes for 10. gang

I år er det tiende gang, at Kalkmineløbet finder sted. Men det første år hed det faktisk slet ikke Kalkmineløbet. Det kom først senere.

Løbet blev første gang afviklet i 2009. Her var Linett Toft og Rasmus Jønsson blevet valgt som kalkbrænderpar i Mønsted. En titel, hvor der fulgte 500 kroner med, som man gerne skulle få til at vokse til gavn for lokalområdet. Og dermed skulle de finde på noget, der kunne give nogle oplevelser og nogle penge. Det blev så til det første løb, der dengang blev kaldt Kalkbrænderparrets Special-løb.

I 2009 var der 284 løbere, der løb i og omkring Mønsted Kalk-gruber.

Siden er løbet vokset til at have ikke færre end 3.200 løbere.

Der løbes nu både i og omkring Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber. Og der løbes nu så forskellige distancer fra børneløbets 2,8 kilometer og helt op til 52,7 kilometer.

Så det er et løb, der på rekordtid blev stort og meget populært.

Det er et løb, der længe inden selve løbsdagen kan melde udsolgt på mange distancer.

Og et løb der er kommet for at blive.

Der løbes altid på Kristi Himmelfartsdag.