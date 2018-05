Kalkmineløbet sluttede med et brag

Ikke mindre end 3200 løbere deltog Kristi Himmelfartsdag i løbet, der for tiende gang lod deltagerne løbe på den efterhånden meget populære rute mellem og i kalkgruberne i Daugbjerg og Mønsted.

Dagen igennem kiggede arrangørerne på vejrudsigter og op mod truende skyer på himlen, men vejrguderne holdt hånden over arrangementet helt frem til omkring klokken 16.30, hvor det til gengæld stod ned i stænger, ledsaget af lyn og torden.

- Man kan da virkelig tale om, at jubilæumsløbet sluttede af med et brag. På det tidspunkt havde vi stadig omkring 50 deltagere ude at løbe af og af sikkerhedsgrunde ændrede vi deres rute en smule ved Mønsted Kalkgruber, så de blandt andet undgik det høje bjerg. Samtidig gik strømmen også i målportalerne, men løbet blev ikke stoppet og alle gennemførte, fortæller Rasmus Jønsson fra løbsudvalget.

Han er godt tilfreds med, at det varslede uvejr trods alt ventede med at bryde løs til sidst på eftermiddagen.

- Det var tæt på flere gange i løbet af dagen, og var regnen kommet på det tidspunkt, havde det virkelig ikke været rart, fortæller han.

- De sidste løbere og de mange hjælpere blev gennemblødte, men alle tog det i stiv arm og hjalp til med den del af oprydningen, som vi kunne tage umiddelbart efter på trods af vejret, fortæller Rasmus.

Ser man bort fra dagens våde afslutning blev den tiende udgave af Kalkmineløbet også denne gang tilsmilet af fantastiske stemning, glade løbere og næsten 300 engagerede hjælpere fra lokalområdet.

Se de mange billeder fra dagen her