Kalkmineløbets jubilæum fejres med koncert

MØNSTED Da det er 10. gang, at Kalkmineløbet snører skoene i år, arrangerer folkene bag løbet en fest med masser af musik lørdag den 26. maj.

Man kan nu købe billetter til Kalkmineløbets 10 års Jubilæums-koncert.

Har man lyst til at spise med, så kan man også bestille showtime-buffet.

For at gøre lidt ekstra ud af jubilæet, har man valgt at afholde en koncert med Moonjam, Hardinger Band og en DJ.

Så der er lagt op til masser af fest og dans i Østfjendshallen.

Kalkmineløbet blev første gang løbet i 2009. Her var Linett Toft og Rasmus Jønsson blevet valgt som kalkbrænderpar i Mønsted. Og dermed skulle de finde på noget, der kunne give noget igen til lokalområdet. Og det blev så til det første løb, der dengang blev kaldt Kalkbrænderparrets Special-løb.

Dengang var der 284 løbere, der løb i og omkring Mønsted Kalkgruber.

Siden er løbet vokset til at have ikke færre end 2.700 løbere. Der løbes nu både i og omkring Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber. Og der løbes forskellige distancer fra børneløbets 2,8 kilometer og helt op til 52,7 kilometer.

Løbets vokseværk har også betydet, at flere hundrede lokale hjælpere hvert år er i gang for at give løberne de optimale betingelser.

Og den 26. maj bliver der så mulighed for at feste for og med Kalkmineløbet.

Billetter til koncerten kan købes via løbets hjemmeside - og mad kan bestilles senest den 18. maj.

Hardinger Band består af tre gamle medlemmer af Shubidua samt yderligere to musikere. Tilsammen optræder de blandt andet med de bedste hits fra det omfattende ShuBiDua katalog såsom Hvalen Hvalborg, Fed Rock og Nam Nam.

Moonjam har optrådt siden 80erne. Med hits som Gennem ild og vand, Bag de blå bjerge, Annabella, Østen for solen og Ticket to Peace har de sunget og danset sig ind i mange danske fester.

Så der er kompetente musiske kræfter bag Kalkmineløbets første jubilæumskoncert, som man kan komme med til for 100 kroner.

Der er plads til 800 mennesker til koncerten i Østfjendshallen.