Kampagne skal gøre børn mere synlige i vintermørket

Vestfjendsskolen var en af i alt 4 skoler i Viborg Kommune, der fik besøg og fik uddelt reflekser, da børnene mødte ind klokken 8.00.

Eventen er en del af kampagnen Lys på med Ludvig, som er målrettet 4. klasserne og ikke mindst deres forældre. I 4. klasse begynder mange børn at cykle på egen hånd til skole. Børnene skal lære at passe på sig selv i vintermørket, og eventen skal få dem til at forstå, hvor vigtigt det er at være synlig med gode cykellygter og reflekser.

Det kan få fatale konsekvenser, hvis bilister ikke kan se en cyklist i mørket, og mange børn ved faktisk ikke, hvor svært det er at se en person, der cykler uden lys og reflekser.

I Viborg deltager 54 klasser fra 21 skoler.