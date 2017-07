Kampen for cykelsti fortsætter

Kurt Mosgaard, byrådskandidat for Venstre og bosat i Mønsted, har taget initiativ til en cykelevent fredag eftermiddag.

- Vi er mange, som gerne ser en cykelsti lang A16 og især mellem Daugbjerg og Mønsted Skole, fortæller Kurt Mosgaard, som for at sætte yderligere fokus på ønsket har inviteret Klaus Bondam, direktør for Dansk Cyklistforbund, folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V) og formanden for Teknik og Miljø i Viborg Kommune, Johannes Vesterby (V) på en cykeltur fredag eftermiddag fra Mønsted til Daugbjerg og tilbage igen.

Turen starter med en kort frokost på Mønsted Kro, før der cykles ad den trafikerede statsvej til Daugbjerg Minilandsby og Vandmølle, der aflægges et besøg.

Kurt Mosgaard opfordrer sammen med andre lokale forkæmpere til, at interesserede borgere eventuelt tager med på cykelturen eller møder op til en snak med politikerne, enten i Mønsted eller Daugbjerg.