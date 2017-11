Karin Clemmensen blev ikke genvalgt til byrådet i Viborg Kommune, hvor hun ellers har siddet de seneste fire år.

Da borgmester Torsten Nielsen klokken 00.35 læste de 31 navne op på de kandidater, der var valgt i Viborg Kommune - så var Karins navn ikke iblandt.

- Jeg vidste godt her til sidst, at det kunne komme til at knibe.

- Jeg må bare sige, at borgmester-effekten for alvor er slået igennem i Fjends. Rigtig mange lokale har valgt at stemme på ham - så der er ikke andet end at ønske ham tillykke med det flotte valg.

- I politik kan man ikke tage noget som helst for givet. Og jeg har hele tiden været ydmyg omkring det at kunne blive genvalgt.

- Men ja, jeg er rigtig ked af det. Og om jeg vil stille op igen om fire år, vil jeg slet ikke tage stilling til nu, sagde Karin Clemmensen til Fjends Folkbelad kl. 00.50 på Viborg Rådhus.