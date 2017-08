Kasper Køser skal sælge huse i Stoholm

Efter fire år med håndbold og bopæl i Sønderborg, så er lokale Kasper Køser vendt hjem til Stoholm. Både for at spille håndbold. Men også for at få privatlivet tættere på familie og venner i lokalområdet.

Kasper er i mellemtiden blevet gift - og parret har fået en lille datter, der nu er godt et år. Og så kom behovet for at komme tættere på barndomsbyen:

- Vi stod i den situation, at hverken min kone eller jeg helt vidste, hvad fremtiden skulle byde på. Jeg var på kontrakt i Sønderjyske, men spillede ikke på grund af en skade. Og hun var arbejdsløs socialrådgiver med en kandidatgrad. Og hvad skulle der så ske, fortæller Kasper Køser, da vi møder ham hos Estate Torsten Nielsen i Stoholm den 1. august. For det blev netop Stoholm, som parret vendte tilbage til:

- Jeg havde en snak med flere klubber om min håndbold-fremtid. Men det blev altså Stoholm, der trak mest. Og så snakkede vi om min arbejdsmæssige fremtid - og de hjalp mig med til at skaffe jobbet her, siger Kasper Køser, der nu er gået i gang med at blive ejendomsmægler. Med en baggrund fra handelsskolen, så ligger det ikke fjernt for Kasper at blive sælger - og han glæder sig rigtig meget til de nye udfordringer. Han arbejder hos Estate samtidig med, at han tager forskellige kurser og uddannelse.

Kasper Køser bliver 33 år her i august.

Og det er noget af det, der tiltaler Torsten Nielsen, der ejer Estate i Stoholm:

- Kasper har helt klart en god alder til at blive elev. Det med at sidde med folks privatøkonomi er et følsomt område, så det er kun godt, at han er lidt ældre som elev, siger Torsten Nielsen og fortæller om andre gode grunde til at ansætte Kasper Køser:

- Vi har meget travlt, så vi havde snakket om en ny medarbejder.

Læs resten af artiklen i denne uges Fjends Folkeblad!