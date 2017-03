Katrine vandt DM i skoleskak

Fem af deltgerne var fra Vestfjends Skoleskak, og her gik Katrine Bagger Thomsen fra 5. klasse hele vejen og vandt aldersgruppe D foran 22 andre piger med 6 point ud af 7 mulige. En anden pige havde også 6 point, men da Katrine havde mødt nogle sværere modstandere, vandt hun Danmarksmesterskabet på korrektion. Signe Sofie Bøss Sørensen (8. klasse) havde egentlig en turnering på det jævne i gruppe B, men på grund af højt ratingtal i Dansk Skakunion kvalificerede hun sig alligevel til Nordisk Mesterskab i skoleskak for piger i Stockholm i slutningen af april. Her skal hun sammen med en pige fra Århus repræsenterere Danmark i aldersgruppe B.

De øvrige deltagere fra Vestfjends var Katrine Dalsgaard 2. klasse, Frederikke Amalie Eriksen, 4. klasse, og Birgitte Brunsgaard Jacobsen 8. klasse. Til sammen scorede de 17,5 point ud af 31 mulige.

- I skoleskakklubberne rundt omkring i landet er pigerne lidt i undertal, og derfor gør Dansk Skoleskak ekstra for at styrke pigernes sociale netværk på tværs af klubber og kredse. Hvert år i marts afholdes Pige DM, det officielle danmarksmesterskab i pige-skoleskak, for piger under 20 år. Udover at man skal have fundet Danmarks bedste pige-skakspillere, lægges der også vægt på hygge og sjov til mesterskabet, og alle kan deltage uanset deres styrke også nybegyndere. I 2015 var Vestfjends Skoleskak vært for DM, fortæller Morten Sørensen fra Vestfjends skoleskak.