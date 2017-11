Kendte navne skal igen filme i Mønsted Kalkgruber

Holdet bag den store publikumssucces i 2015 ’Emma & Julemanden’ der samlede 200.000 børn og voksne i biograferne landet over, har startet optagelserne til et nyt stort anlagt juleeventyr for hele familien - JULEMANDENS DATTER.

Filmholdet fra Deluca Film indtager Viborg og omegn, som de næste seks uger skal lægge kulisser til et magisk juleunivers med kaneflyvning, hæsblæsende biljagter og julemandsbørn fra hele verden.

JULEMANDENS DATTER instrueres af Christian Dyekjær, der tidligere har instrueret ’Fuglejagten’ (2012) og ’Spillets regler’ (2008), og som netop nu er aktuel med den anmelderroste biograffilm ’Fantasten’. JULEMANDENS DATTER får biografpremiere den 8. november 2018

.Martin Buch, Mia Lyhne og unge stortalenter i de bærende roller

I rollen som hele Danmarks julemand, Julius, har Deluca Film sikret sig komiker og skuespiller Martin Buch, mens julemandens kone Claudia spilles af Mia Lyhne. Martin Buch udgør den ene halvdel af satire-succesen ’Rytteriet’ og har senest udmærket sig på det store lærred med to hovedroller sidste år i ’Swinger’, der indbragte Buch en Bodilnominering samt i Henrik Ruben Genz’ ’Tordenskjold og Kold’. Mia Lyhne er kendt af de fleste danskere for sin rolle som Mia i ’Klovn’-universet og har senest kunne opleves i ’Dræberne fra Nibe’ (2017) og ’Dan Dream’ (2017).

I hovedrollen som julemandens datter, Lucia, debuterer det blot 11-årige stjerneskud Ella Testa Kusk, der spiller overfor 10-årige Peter Sejer Winther, der får sin skuespillerdebut med rollen som menneskebarnet Albert. Desuden består rollelisten af Mette Horn, Nicolai Kopernikus, Ulf Pilgaard, Kristian Halken m.fl.

Handling

Oppe i Grønland bor den 12-årige Lucia med sin mor Claudia og sin far Julius, bedre kendt som julemanden. Lucia går på den internationale julemandsskole, og vil så gerne være julemand. Det må hun bare ikke, for det er kun drenge der får lov til at gå i julemandsklassen. Det synes Lucia er uretfærdigt, mens hendes far Julius synes, at hun skal følge traditionerne og blive som sin mor. Da Lucia fortsat protesterer, giver Julemandsskolen hende én chance for at bevise, at hun kan være en ligeså god julemandselev som drengene. Hun skal opfylde menneskedrengen Alberts største juleønske; at hans far, der er ramt af en mystisk sygdom, bliver rask. Da det går op for Lucia, at Alberts far er blevet smittet af den ondskabsfulde Krampus, indser hun, at hun skal løse en næsten umulig opgave – hun bliver nødt til at fange Krampus for at gøre Alberts far rask igen. Lucia rejser ned til Danmark for at finde Krampus, og nu starter et forrygende juleeventyr, som går over stok og sten, da det viser sig, at andre også jagter Krampus...

Et erfarent filmhold står bag

JULEMANDENS DATTER produceres af Deluca Film, som har genforenet størstedelen af produktionsholdet bag biografsuccesen ’Emma & Julemanden’ og TV2’s populære julekalendere ’Ludvig & Julemanden’ (2011) og ’Tvillingerne & Julemanden’ (2013), der samlede over 1,2 millioner danskere foran fjernsynet hver aften i december. Manuskriptet leveres af Uffe Rørbæk (’Emma og Julemanden’, ’Ludvig & Julemanden’ og ’The Julekalender’), og filmens fotograf er Jacob Banke Olesen, der udover at have stået i spidsen for ’Emma & Julemanden’ samt begge julekalendere også har været bag kameraet på den populære tv-serie ’Klovn’ og filmpendant, ’Klovn - The Movie’.