Kjeldbjerg på vej med aktivitetsområde

Det drejer sig om Kjeldbjerg Bypark, som en arbejdsgruppe foreslår etableret på et tomt jordareal Kjeldbjergvej i bymidten, lige overfor forsamlingshuset.

-Projektet er tegnet og beskrevet, og borgerforeningen samt borgerne har godkendt ideen på et borgermøde i september måned, fortæller Kurt Lomborg, som sammen med sin kone Anne-Marie samt Anna Lise og Aage Storgaard står bag initiativet.

- Byparken skal give mulighed for aktiviteter for alle aldre og der er blandt andet planer om et fælleshus med et toilet, bad samt et lille køkken.

- Der kommer en del cyklister gennem vores lille landsby, som med det nye område får mulighed for at overnatte i shelters, der etableres i det bageste hjørne, fortæller Kurt Lomborg.

Der er også planer om at etablere en multibane, en stor legeplads for hele familien, hyggekroge samt et område hvor børn kan bygge huler af gamle brædder.

Projektet indeholder ikke arbejdskrævende græsplæner og blomsterbede, men udelukkende vild blomstermark med en del af grundens gamle træer og buske bevaret og hele parken skal indhegnes af sikkerhedsmæssige årsager, fortæller arbejdsgruppen og peger på at også forsamlingshuset og børnehaven, der ligger som naboer til arealet, kan få glæde af projektet.

Arbejdsgruppen er netop nu i gang med atloddde stemningen for ideen blandt landsbyens borgere og hos Viborg Kommune

- En rundspørgen blandt borgerne har affødt, at en tredjedel har meldt sig til at yde en frivillig arbejdsindsats på en eller flere opgaver. Vi ønsker denne bypark for at gøre Kjeldbjerg mere attraktiv at bo i, samt for at tiltrække nye borgere med lyst til et landsbyliv med fællesskab og aktiviteter, fortæller arbejdsgruppen.