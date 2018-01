Klar med endnu et musiknavn til jubilæumskoncert

Folkene bag Kalkmineløbet ved Mønsted og Daugbjerg kalkgruber er nu klar med endnu et musiknavn til jubilæumskoncerten i Østfjendshallen lørdag den 26. maj.

Der er tale om Hardinger Band, som med 3 af de oprindelige Shu-bi-dua-medlemmer og to øvrige af landets bedste musikere er garanter for massevis af den musik, som Shu-bi-dua i sin tid blev så kendte for. Derudover har Hardinger band netop fået guld for bandets nye CD.

Når løbet i år afvikles Kristi Himmelfartsdag den 10. maj sker det for tiende gang, og det har arrangørerne blandt andet valgt at markere med en jubilæumskoncert i Østfjendshallen som en tak til de omkring 4 - 500 forskellige frivillige hjælpere, der gennem årene har givet en hånd med ved løbene og dermed medvirket til, at alting har klappet så godt, som det normalt er tilfældet ved Kalkmineløbet.

- Hjælpere som i løbet af de sidste 10 år har hjulpet til, kan inden den 15. marts erhverve sig 2 gratis billetter til jubilæumskoncerten i selskab med Hardinger Band og pop-rock-orkestret Moonjam, fortæller Rasmus Jønsson fra løbsudvalget. Moonjam har eksisteret siden 1985, hvor orkestret blev dannet af brødrene Morten og Rasmus Kærså fra henholdsis Sneakers og Danseorkestret. Udover de to bands vil der før og efter koncerten være DJ, som opfylder publikums musikønsker.

Er der billetter i overskud vil de blive sat til salg, så alle kan købe eventuelle resterende billetter. Forud for koncerten tilbyder Mønsted Kulturhus også koncertgæsterne en showtimebuffet, der sælges efter først til mølle princippet og har et begrænset antal pladser.

- Der vil inden længe være flere informationer om billetter og betingelser på Kalkmineløbets backstage-side, fortæller Rasmus.

Startnumrene til Kalkmineløbet den 10. maj er forøvrigt tæt på at være totalt udsolgte.

- Vi har på marathondistancen kun 25 pladser tilbage. På Badman-distancen, der er 52,7 km er der endnu 36 pladser at få, hvorimod den helt lange Dracula-rute kun mangler 5 startnumre i at være udsolgt, fortæller Rasmus Jønsson.